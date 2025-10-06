logo pulso
Meten auto en canal de aguas negras

Por Redacción

Octubre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Meten auto en canal de aguas negras

Al circular por calles de la colonia Héroes Antorchistas de Chimalhuacán, un automóvil fue volcado, cayendo sobre un canal de aguas negras, por suerte el conductor no resultó herido y el caso no pasó a mayores.

Fue al mediodía de este domingo, cuando un automóvil Chevrolet Aveo de color arena, se desplazaba por la calle Prolongación Las Flores de la mencionada colonia, ubicada al sur de la ciudad.

En determinado momento, el conductor perdió el control del volante y de esta forma el carro se fue sobre un canal de aguas negras que ahí se localiza, quedando volcado sobre su costado derecho.

Afortunadamente el conductor pudo salir ileso del vehículo, el cual a su vez presentó daños materiales leves pero se tuvo que contratar a una grúa particular para que fuera sacado del arroyo.

En este caso no fue necesario la intervención de Tránsito Municipal ya que no hubo daños a terceros y el dueño del carro se haría cargo de las averías sufridas en el accidente.

