Militar resulta herido en choque sobre la Rioverde-Cerritos

Militares del 36 Batallón de Infantería sufrieron un accidente vehicular en el municipio de Rioverde; uno de ellos resultó lesionado.

El percance ocurrió la tarde de este viernes, en el kilómetro 35 de la carretera de cuota Rioverde-Cerritos.

De acuerdo con fuentes oficiales, el conductor de una camioneta blanca de doble rodada con redilas, propiedad de un invernadero cercano, invadió el carril y se impactó contra el costado izquierdo del vehículo perteneciente al 36 Batallón de Infantería, con sede en Ciudad Valles.

El soldado que conducía la unidad oficial resultó con lesiones en el rostro y golpes en diversas partes del cuerpo, por lo que fue atendido por paramédicos. A pesar de ello, se reportó fuera de peligro. El resto de los militares únicamente presentó golpes leves.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Elementos de la Guardia Civil Estatal División Caminos, tomaron conocimiento del hecho y solicitaron el apoyo de grúas para retirar los vehículos involucrados.