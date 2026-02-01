Motociclista muere al impactarse contra automóvil

Joven motociclista perdió la vida luego de chocar contra un automóvil en la esquina de la avenida México y la calle Puebla, en la colonia Popular, posterior al hecho el conductor se dio a la fuga con rumbo desconocido dejando el carro abandonado.

El percance tuvo lugar después de las once de la noche del viernes en el mencionado cruce, al parecer el ahora occiso de nombre Jesús N. circulaba por la calle Puebla y al llegar a la avenida Popular se impactó de frente contra la portezuela trasera derecha de automóvil que por ahí transitaba, un Ford color plata.

Por el fuerte impacto, el motociclista se desplomó al piso causándose fuertes lesiones y algunos testigos lo auxiliaron intentando reanimarlo pero por desgracia perdió la vida a los pocos minutos.

El conductor del carro, por su parte, siguió su marcha sobre la avenida México y más adelante se detuvo para dejar su vehículo y se retiró a pie, por ahora no hay pistas de su identidad o paradero.

Ante el llamado de auxilio, los paramédicos acudieron al lugar y atendieron al joven, pero al valorarlo se percataron que ya había fallecido y entonces llamaron a las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal arribaron como primeros respondientes y procedieron a acordonar la zona, más tarde llegó personal de Servicios Periciales que se encargó de recoger el cuerpo y trasladarlo al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares.

Elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del percance y tanto el carro como la motocicleta fueron enviados a una pensión, siendo remitido el caso ante el Ministerio Público para las investigaciones.