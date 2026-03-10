Motociclista resulta lesionado en accidente

MEXQUITIC.- Un joven motociclista resultó lesionado al sufrir un accidente cuando circulaba por un camino vecinal que une a las comunidad de Los Pollitos y La Tapona, en donde al parecer una camioneta lo aventó en un tramo de cuestas y terminó a la orilla del asfalto.

Fue la noche del domingo cuando el joven circulaba a bordo de su motocicleta color rojo con negro desplazándose por el camino vecinal que va hacia Cerro Prieto, en Mexquitic de Carmona.

Fue en el tramo de Los Pollitos y La Tapona, en donde una camioneta lo habría impactado en una curva de las cuestas y así lo aventó a la orilla del camino, luego el conductor siguió su marcha sin detenerse a auxiliarlo.

Luego del accidente, otros automovilistas que lo vieron tirado pidieron ayuda y al sitio arribaron los paramédicos de Mexquitic de Carmona, quienes le prestaron ayuda ya que presentaba probable fractura en la pierna derecha.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Finalmente lo trasladaron a un hospital a recibir atención médica debido a las lesiones que presentaba.

Elementos de la Policía Municipal de Mexquitic llegaron a tomar conocimiento del accidente y la motocicleta sería enviada a una pensión, en tanto que se esperaba que el afectado presentar su denuncia ante las autoridades para que investigue el paradero del conductor de la camioneta que presuntamente lo aventó.