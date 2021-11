Motociclista sufre un accidente carretero

CIUDAD VALLES. -Un motociclista sufrió un accidente en la carretera federal Valles-Tamazunchale y se presume que resultó herido.

Fue la noche del lunes, cuando al Sistema de Emergencias 911 se reportó que había ocurrido un accidente en el kilómetro 363 de la carretera federal número 85, en el tramo de la delegación de El Pujal hacia la gasolinera del mismo poblado.

Por eso acudieron al auxilio los paramédicos de la Cruz Roja, y lo único que encontraron fue una motocicleta tirada a la orilla de la carretera.

La unidad era marca Honda color negro, no tenía placas de circulación y tenía daños de accidente, sin embargo, no había nadie alrededor. Se presume que el tripulante resultó herido, pero alguien lo llevó en vehículo particular a un hospital.