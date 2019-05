Muere ahogado joven jornalero

AQUISMÓN.- Un joven de 15 años de edad, originario del municipio de Axtla de Terrazas, murió ahogado en el río que pasa cerca del albergue para jornaleros del ejido Estación 500.

El occiso, identificado como Érick Agustín Hernández de 15 años de edad, acababa de llegar ayer martes al albergue de jornaleros que se ubica a la orilla de la carretera Valles-Naranjo, saliendo del ejido Estación 500 hacia el ejido La Hincada.

Hoy fue su primer día de trabajo como cortador de caña en la comunidad Tanchopol municipio de Aquismón.

Alrededor de la 1 de la tarde terminó su jornada, y acompañado de sus tíos Rosa Nélida y Agustín, se dirigieron al río para bañarse.

Érick residía en la localidad Coamitzal del municipio de Axtla, y sus tíos en Tampochol, Aquismón, los tres se metieron al agua.

Pero lo que no sabían es que en ese tramo del río la profundidad es de aproximadamente cuatro metros, y el menor al parecer no sabía nadar, por eso enseguida se hundió y ya no salió.

Elementos del Grupo de Rescate Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y voluntarios, lo buscaron por varias horas hasta que alrededor de las 18:30 horas lograron rescatar su cuerpo sin vida.