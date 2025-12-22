logo pulso
Seguridad

Muere un joven al volcar camioneta en Villa de Arriaga

Se desplazaba por el camino vecinal que conduce a la comunidad de Santa Rosa

Por Redacción

Diciembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Muere un joven al volcar camioneta en Villa de Arriaga

VILLA DE ARRIAGA.- Un joven de 22 años de edad perdió la vida luego de que la camioneta en que viajaba sufriera aparatosa volcadura cuando circulaba por un camino vecinal, cuando llegaron los servicios médicos a prestarle ayuda ya había perdido la vida.

Los hechos se registraron después de las ocho de la noche del sábado cuando el ahora occiso, identificado como Joel de 22 años de edad, manejaba una camioneta Toyota tipo pick up color gris y de doble cabina, con placas americanas.

Se desplazaba sobre el camino vecinal que conduce de la cabecera municipal hacia la comunidad de Santa Rosa de Gallinas.

En determinado momento, el joven perdió el control del volante y así la camioneta se salió del camino, dio una voltereta y finalmente quedó en posición normal presentando fuertes daños materiales.

Al sitio arribaron automovilistas y vecinos de la comunidad, quienes  pidieron auxilio y paramédicos de Protección Civil de Villa de Arriaga llegaron a prestar ayuda pero cuando revisaron al joven ya estaba sin signos vitales.

Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado, iniciaron las investigaciones y se realizó el levantamiento del cuerpo, que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez cumplidos los requisitos legales ante el Ministerio Público.

Asimismo, la camioneta que manejaba el infortunado y que quedó prácticamente en pérdida total, fue enviada a una pensión para que se realizaran las diligencias respectivas. 

