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Muere un tercer baleado en bar de Muñoz; detalla FGE suceso

Otras dos víctimas se mantienen hospitalizadas, una en estado grave y otra delicada

Por Rubén Pacheco

Abril 20, 2026 11:42 a.m.
A
Muere un tercer baleado en bar de Muñoz; detalla FGE suceso

Aunque inicialmente el ataque a balazos dentro del bar La Villita, en la avenida Muñoz, provocó el deceso de dos víctimas en el lugar, en las primeras horas de hoy murió otra persona en el hospital, informó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con los primeros testimonios, un grupo de cinco hombres se encontraban en el establecimiento y, alrededor de las 2 de la madrugada, uno de ellos se dirigió al baño, y minutos más tarde comenzó a pelear con otros sujetos.

Posteriormente, los acompañantes se acercaron y así inició una riña, sin embargo, en determinado momento alguien o algunos, detonaron las armas contra los cinco hombres.

"No tenemos todavía muy clara (la escena). Se está realizando la investigación, porque todas las personas que fallecieron y las que están lesionadas, eran del mismo grupo que estuvieron conjuntamente en el bar", explicó.

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Refirió que, al tomar conocimiento de los hechos la policía que actuó como primer respondiente, tuvo a la vista dos personas fallecidas y dio cuenta del traslado de tres personas a un nosocomio, donde una falleció esta mañana al no soportar la gravedad de las lesiones.

En tanto, La fiscal general complementó que las otras dos víctimas se mantienen hospitalizadas, una en estado grave y la otra solo delicada.

"Ayer por la madrugada se recibió una llamada que efectivamente en un bar, ubicado en la calle de Muñoz había habido unas personas fallecidas. Efectivamente la policía se trasladó y en el lugar se encontraron dos personas sin vida en el interior del bar", concluyó.

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