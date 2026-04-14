Mueren dos jóvenes en moto, al accidentarse

CIUDAD VALLES.- En distintos casos, dos motociclistas perdieron la vida luego de sufrir accidentes cuando se desplazaban por carreteras de Ciudad Valles, uno de ellos pasó por un enorme bache que lo hizo perder el equilibrio.

En el primer hecho el infortunado fue identificado como Pablo Cortez Hernández, trabajaba en una refaccionaria para bicicletas y motocicletas que se ubica en la calle Abasolo de la zona centro, y vivía en el ejido El Lobo y Anexas (cerca de El Pujal).

La noche del domingo circulaba en una motocicleta Bajaj Pulsar negra, con dirección de la cabecera municipal hacia su domicilio.

Sin embargo, al llegar al kilómetro 368 de la carretera federal número 85 México-Laredo, sobre el puente que pasa sobre el libramiento Valles-Tamuín, antes del ejido La Calera, habría sufrido una caída accidental.

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El motociclista quedó tendido a la orilla de la vía de circulación, y poco después llegaron al auxilio paramédicos de la Cruz Roja, pero ya no tenía signos vitales.

Familiares y amigos de la víctima llegaron al lugar del accidente. Presumen que Pablo sufrió el fatal percance al pasar por un enorme bache que se ubica a unos metros de ese punto.

El otro accidente mortal sucedió en los primeros minutos de este lunes, en la carretera federal número 85 México-Laredo, tramo Valles-Mante, a unos 15 kilómetros al norte de este municipio.

Moisés Galván Hernández, de 26 años de edad, vecino del ejido Los Sabinos, viajaba en una motocicleta tipo cross en color gris y negro, acompañado de otro joven.

Pero habrían chocado con un vehículo, cuyo conductor no fue identificado porque no se detuvo. Tras el impacto, los dos ocupantes de la moto se cayeron, y Moisés se llevó la peor parte, pues sufrió fracturas en varias partes del cuerpo.

Los paramédicos de la Cruz Roja le brindaron auxilio y lo trasladaron de emergencia a la clínica del IMSS, donde horas después falleció.