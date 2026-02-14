Mueren dos turistas potosinos en Durango

Dos turistas potosinos murieron el jueves, y dos más resultaron heridos a raíz de un choque de frente en Durango, ocurrido mientras se dirigían al Carnaval de Mazatlán, de acuerdo a un medio de esa entidad.

El portal Telediario y el periódico El Siglo de Durango reportaron que el accidente ocurrió antier a las 11:30 de la mañana y que hasta ayer fueron identificados.

La información señala que eran dos las unidades originarias de San Luis que viajaban hacía el puerto, cuando a la altura del kilómetro 5+900 del Libramiento de Durango, cerca de la colonia Las Huertas, una de las unidades potosinas, una camioneta Chevrolet Trax blanca se impactó de frente con un Camaro blanco que viajaba en el carril contrario.

Citando autoridades de tránsito locales, se señala que el conductor del auto invadió el carril contrario y ocasionó el choque. El hombre murió en el impacto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la camioneta viajaban 4 personas. Juan Guadalupe A, de 38 años de edad, el conductor, y la pasajera Edith R., de entre 30 y 35 años de edad, fallecieron.

Los otros dos pasajeros Luz Angélica, de 33 años, e Iván G., de 40, resultaron seriamente heridos y fueron trasladados al Hospital General 450 de la capital duranguense.

La segunda unidad no se vio involucrada en el siniestro debido a la distancia que mantenían.

Autoridades de Durango tomaron conocimiento del accidente y los cuerpos fueron enviados a las instalaciones de los Servicios Periciales a donde acudirían los familiares a realizar el reclamo legal.