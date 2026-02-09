Mueren jóvenes motociclistas en accidentes

La noche del sábado, dos jóvenes motociclistas perdieron la vida al sufrir lamentables accidentes en distintos casos, uno fue arrollado por un vehículo desconocido en la carretera a Zacatecas, mientras que el otro se impactó contra el muro de contención en la carretera a Rioverde.

El primer hecho ocurrió cerca de las siete y media de la noche del sábado cuando el joven identificado como David Castro López de 25 años de edad, con domicilio en la comunidad de Paso Blanco, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, circulaba a bordo de su motocicleta color negro con rojo desplazándose por la carretera a Zacatecas.

Fue cerca de la comunidad de Paisanos, en el mismo municipio, en donde fue arrollado por un auto desconocido que lo proyectó al asfalto causándole fuertes golpes y fracturas en todo el cuerpo, quedando el joven tirado sobre la contención; enseguida el conductor continuó su camino dándose a la fuga al lugar del accidente sin que nadie pudiera impedirlo.

Algunas personas que se percataron del hecho procedieron a auxiliar al motociclista y llamaron a los cuerpos de emergencia, acudieron paramédicos de los Servicios Estatales de Salud quienes lo revisaron pero determinaron que ya había perdido la vida víctima de las fuertes lesiones que presentaba.

SEGUNDA TRAGEDIA

El otro caso tuvo lugar antes de las dos de la mañana ya de este domingo, en donde el ahora occiso de nombre Jaime Alejandro Robledo Loredo de 25 años de edad, con domicilio en la colonia Julián Carrillo, se desplazaba en su motocicleta color negro sobre la carretera Rioverde con dirección del Anillo Periférico Oriente hacia el distribuidor Juárez.

Al llegar a la altura de la calle Ignacio Allende, en la colonia Benito Juárez, el joven perdió el control de la dirección hacia su izquierda y se proyectó al pavimento para así derrapar y se fue hacia el muro de contención chocando contra el mismo.

A causa del fuerte impacto el joven presentó lesiones en todo el cuerpo y cuando los paramédicos arribaron a prestarle ayuda determinaron que ya había perdido la vida.

En los dos casos, los cuerpos de los jóvenes fueron enviados al Servicio Médico Legista en donde serían entregados a sus familiares para la sepultura respectiva, en tanto que la Fiscalía General del Estado inició las indagaciones para dar con el paradero del conductor que arrolló al joven de la carretera a Rioverde para proceder en su contra de acuerdo a la ley.