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Mueren obreros aplastados por pesada máquina

Compactadora que era reparada avanzó sin conductor y les pasó encima

Por Redacción

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
Mueren obreros aplastados por pesada máquina

AQUISMÓN.- Dos hombres que trabajaban en la construcción de la carretera San Pedro de las Anonas–Aquismón, perdieron la vida al ser arrollados por maquinaria pesada.

El accidente sucedió la tarde del martes, en el tramo carretero San Pedro de las Anonas–Tambaque, donde se lleva a cabo la reconstrucción de la vía de circulación.

Fuentes oficiales informaron que una máquina compactadora de asfalto presentaba una falla, por lo que el operador y su ayudante intentaron repararla.

Sin embargo, la unidad repentinamente se movió sin el conductor y de esta forma les pasó encima a los infortunados, quienes murieron al instante al ser aplastados.

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Al lugar del accidente acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron la zona. Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de retirar los cuerpos y trasladarlos al Servicio Médico Legal para la necropsia de ley.

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