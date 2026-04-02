Mujer es aprehendida por violación a una niña

Derivado de trabajos de investigación, la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en contra de una mujer por el delito de violación específica agravada.

Los hechos que se le imputan ocurrieron en agosto de 2025, cuando la madre de la víctima acudió a la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales para denunciar a una docente del centro educativo al que asiste la menor, luego de que ésta refiriera malestares en sus partes íntimas y señalara que presuntamente fue objeto de tocamientos bruscos en contra de su voluntad. Agentes Fiscales integraron la carpeta de investigación correspondiente y, al judicializar el asunto, solicitaron el mandamiento judicial ante un Juez de Control.

Posteriormente, elementos de la Policía de Investigación dieron cumplimiento a la orden de aprehensión al ubicar a Leticia "N" en la avenida Manuel J. Othón, en la Zona Centro de la capital potosina; tras informarle sus derechos, fue detenida y trasladada al centro penitenciario de la región. La imputada será presentada ante un Juez de Control, donde la Fiscalía de la Mujer formulará la imputación correspondiente en búsqueda de su vinculación a proceso.