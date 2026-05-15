Mujer golpea a su madre en la Col. Valle Dorado

En atención a un reporte de violencia familiar, oficiales de la Policía Municipal de la capital realizaron la detención de una mujer señalada por agredir físicamente a su progenitora, hecho registrado la noche del pasado miércoles en la colonia Valle Dorado.

Fue a través del C4 Municipal, que se solicitó la presencia de los oficiales en un domicilio de la citada colonia, donde la parte afectada denunció a su hija, identificada como Dámaris "N" de 35 años, había ingresado de manera violenta, agrediéndola físicamente y causando daños.

La parte afectada solicitó la intervención policial, manifestando que no es la primera ocasión en que es víctima de estas conductas, motivo por el que solicito la detención de su hija para proceder legalmente.

Ante el señalamiento, se procedió con la puesta a disposición de la mujer detenida ante la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí