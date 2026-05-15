logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Fotogalería

¡OTRO GRAN AÑO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mujer golpea a su madre en la Col. Valle Dorado

Por Redacción

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer golpea a su madre en la Col. Valle Dorado

En atención a un reporte de violencia familiar, oficiales de la Policía Municipal de la capital realizaron la detención de una mujer señalada por agredir físicamente a su progenitora, hecho registrado la noche del pasado miércoles en la colonia Valle Dorado.

 Fue a través del C4 Municipal, que se solicitó la presencia de los oficiales en un domicilio de la citada colonia, donde la parte afectada denunció a su hija, identificada como Dámaris "N" de 35 años, había ingresado de manera violenta, agrediéndola físicamente y causando daños.

 La parte afectada solicitó la intervención policial, manifestando que no es la primera ocasión en que es víctima de estas conductas, motivo por el que solicito la detención de su hija para proceder legalmente. 

Ante el señalamiento, se procedió con la puesta a disposición de la mujer detenida ante  la Fiscalía Especializada para la atención de la mujer, la familia y delitos sexuales donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dan casi 13 años de cárcel a pollero detenido con 98 migrantes
Dan casi 13 años de cárcel a pollero detenido con 98 migrantes

Dan casi 13 años de cárcel a "pollero" detenido con 98 migrantes

SLP

Redacción

Francisco "N" trasladaba al grupo de personas sobre la carretera 57, tramo Matehuala-Monterrey

Incauta FGR 16 kg de cocaína en autobús; detienen a dos
Incauta FGR 16 kg de cocaína en autobús; detienen a dos

Incauta FGR 16 kg de cocaína en autobús; detienen a dos

SLP

Redacción

Juan "N" y Rafael "N" se trasladaban a Monterrey, pero fueron sorprendidos en Matehuala

Incendio consume una camioneta en ejido Luis Donaldo Colosio
Incendio consume una camioneta en ejido Luis Donaldo Colosio

Incendio consume una camioneta en ejido Luis Donaldo Colosio

SLP

Huasteca Hoy

El conductor y vecinos intentaron apagar las llamas antes de la llegada de bomberos

Detienen a dos presuntos objetivos prioritarios en Matehuala
Detienen a dos presuntos objetivos prioritarios en Matehuala

Detienen a dos presuntos objetivos prioritarios en Matehuala

SLP

Redacción

La Guardia Civil Estatal aseguró droga tipo cristal y artefactos "ponchallantas"