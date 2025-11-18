logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Fotogalería

Opciones de bajo costo para enviar dinero al exterior

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Mujer muere tras ser arrollada en la carretera 57

Una mujer perdió la vida al ser atropellada por un vehículo pesado en la carretera 57, a la altura de La Pila.

Por El Universal

Noviembre 18, 2025 08:38 p.m.
A
Mujer muere tras ser arrollada en la carretera 57

Una mujer falleció la noche de este martes tras ser atropellada por un vehículo pesado en la lateral de la carretera federal 57, en la entrada a la delegación La Pila.

Según el reporte oficial, el incidente ocurrió antes de las 20:00 horas, cuando la víctima caminaba por la lateral de la carretera con dirección al sur. Al llegar al retorno, fue arrollada por un camión o tráiler, según testigos, que luego se dio a la fuga.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Al mismo tiempo, oficiales de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, aseguraron la zona para permitir el peritaje.

Personal de la Policía de Investigaciones y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) también llegaron para levantar el cuerpo y comenzar con los trámites legales correspondientes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las autoridades han iniciado las indagatorias para tratar de localizar al presunto responsable, ya que el vehículo involucrado huyó del lugar tras el accidente.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Mujer muere tras ser arrollada en la carretera 57
Mujer muere tras ser arrollada en la carretera 57

Mujer muere tras ser arrollada en la carretera 57

SLP

El Universal

Una mujer perdió la vida al ser atropellada por un vehículo pesado en la carretera 57, a la altura de La Pila.

Muere un motociclista frente a la BMW
Muere un motociclista frente a la BMW

Muere un motociclista frente a la BMW

SLP

Pulso Online

El hecho se suscitó a las 16:00 horas de este lunes

Reporta SSPC reducción en robos de vehículos desde 2021
Reporta SSPC reducción en robos de vehículos desde 2021

Reporta SSPC reducción en robos de vehículos desde 2021

SLP

Pulso Online

Las cifras han ido a la baja y reflejan el éxito de la estrategia de seguridad implementada, aseguran

Más de 80 detenciones durante Buen Fin en la capital
Más de 80 detenciones durante Buen Fin en la capital

Más de 80 detenciones durante Buen Fin en la capital

SLP

Rolando Morales

El operativo fue desplegado desde el jueves en plazas y corredores comerciales de la ciudad