Mujer muere tras ser arrollada en la carretera 57
Una mujer perdió la vida al ser atropellada por un vehículo pesado en la carretera 57, a la altura de La Pila.
Una mujer falleció la noche de este martes tras ser atropellada por un vehículo pesado en la lateral de la carretera federal 57, en la entrada a la delegación La Pila.
Según el reporte oficial, el incidente ocurrió antes de las 20:00 horas, cuando la víctima caminaba por la lateral de la carretera con dirección al sur. Al llegar al retorno, fue arrollada por un camión o tráiler, según testigos, que luego se dio a la fuga.
Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron al lugar y confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. Al mismo tiempo, oficiales de la Guardia Civil Estatal, división Caminos, aseguraron la zona para permitir el peritaje.
Personal de la Policía de Investigaciones y peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) también llegaron para levantar el cuerpo y comenzar con los trámites legales correspondientes.
Las autoridades han iniciado las indagatorias para tratar de localizar al presunto responsable, ya que el vehículo involucrado huyó del lugar tras el accidente.
