Mujer quiso robarle tarjeta a cliente bancario

Por Redacción

Febrero 18, 2026 03:00 a.m.
A
Mujer quiso robarle tarjeta a cliente bancario

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer por presunto robo; el hecho ocurrió en Cabecera Municipal, al atender de manera inmediata un reporte ciudadano.

Durante un patrullaje preventivo sobre la calle Blas Escontría, a la altura de la sucursal BBVA de la plaza Citadina en la Cabecera Municipal, los agentes municipales fueron interceptados por un ciudadano, quien solicitó apoyo e indicó que una mujer intentó cambiar su tarjeta bancaria por otra.

Policías femeninas se acercaron con la señalada y, después de varios minutos de diálogo, se identificó como Génesis "N" de 36 años, a quien se le encontró la tarjeta del reportante y la que presuntamente intentó sustituir, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

A la mujer se le informó que sería detenida por presunto robo, y posteriormente fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado, donde se dará seguimiento al debido proceso.

