Obligaban a comerciantes a comprarles sus productos

Por Redacción

Enero 30, 2026 03:00 a.m.
A
Obligaban a comerciantes a comprarles sus productos

La Fiscalía General del Estado cumplimentó órdenes de aprehensión en reclusión en contra de cinco personas, por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión y asociación delictuosa.

Las indagatorias iniciaron a partir de diversos hechos registrados durante el año 2025, en los que los imputados presuntamente obligaban, mediante amenazas, a comerciantes de la región a adquirir exclusivamente productos alimenticios de su propia proveeduría, incluyendo frutas y verduras a precios impuestos por ellos, afectando el libre ejercicio del comercio de las víctimas.

Derivado de la recopilación de información, entrevistas y demás actos de investigación, se integró debidamente la carpeta correspondiente, lo que permitió obtener de un Juez de control la emisión de los mandatos respectivos en contra de los imputados.

Al establecer que las cinco personas señaladas ya se encontraban recluidas en distintos centros penitenciarios por otros delitos, agentes de la PDI se trasladaron al Centro Estatal de Reinserción Social de Ciudad Valles, donde notificaron a Sadoth "N", Adán "N", Juan José "N" y Mario "N" sobre el proceso judicial que se sigue en su contra, así como de los derechos que les asisten.

De igual manera, se realizó el procedimiento correspondiente en el Centro Penitenciario Femenil de Xolol, en el municipio de Tancanhuitz, donde se notificó a Maribel "N" sobre el mandamiento judicial emitido en su contra.

Las cinco personas imputadas quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, permaneciendo recluidas para garantizar su comparecencia en la audiencia inicial, en la que la Fiscalía Potosina formulará la imputación correspondiente por los delitos que se les atribuyen.

