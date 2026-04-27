Ofrecía 200 de mordida para evitar arresto

Policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto cohecho, les ofrecía 200 pesos para que no lo arrestaran en la colonia Quintas de la Hacienda.

Los agentes municipales transitaban sobre la avenida Cactus, a la altura de la colonia mencionada, donde notaron que un individuo cometía faltas administrativas, por lo que se acercaron a indicarle la debida sanción.

Luego de dialogar con el hombre, este se identificó como Rigoberto "N", quien ofreció la cantidad de 200 pesos para no ser arrestado a los servidores públicos.

Al sujeto le hicieron saber que sería detenido por presunto cohecho, para después seguir el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición.

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