Seguridad

Par de infractores son puestos tras las rejas

Por Redacción

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Par de infractores son puestos tras las rejas

En atención a reportes y a la presencia desplegada en la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto allanamiento y a otro por portación de arma prohibida, esto en las colonias 21 de Marzo y San José Segunda Sección.

Policías soledenses acudieron a un domicilio en la calle José María Morelos y Pavón, en la colonia 21 de Marzo, donde el propietario indicó que un individuo entró sin su permiso, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra, ubicando dentro del inmueble al reportado, quien se identificó como Rigoberto "N" de 38 años.

Por otra parte, en Avenida San Lorenzo, en la colonia San José Segunda Sección, oficiales municipales observaron a un sujeto que cometía faltas administrativas, mismo al que se acercaron y después de dialogar con él dijo llamarse Marco "N" de 26 años, a quien le localizaron un objeto punzocortante semejante a una navaja.

A ambos les dieron a conocer que serían detenidos por presunto allanamiento y portación de arma prohibida, respectivamente, y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado determinar su situación legal.

