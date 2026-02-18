Par de infractores terminan tras las rejas

Derivado de la atención oportuna a reportes, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presuntos daños y a otro por portación de arma prohibida, en hechos ocurridos en la colonia San José Segunda Sección y en Cabecera Municipal.

En la calle San Ignacio de Loyola, en la colonia San José Segunda Sección, policías soledenses se presentaron en un domicilio donde el propietario señaló que un individuo rompió los vidrios de la vivienda y además alteró el orden. En el lugar se ubicó al reportado, quien se identificó como Miguel "N" de 46 años, manifestando la parte afectada su deseo de proceder legalmente en su contra.

Por otra parte, en la calle Porfirio Díaz, en Cabecera Municipal, oficiales municipales notaron que un sujeto perturbaba la paz social, por lo que se acercaron a indicarle que sería sancionado. Al realizarle una inspección conforme al debido protocolo, se le localizó un objeto punzocortante similar a un machete.

A ambos se les informó que serían detenidos por presuntos daños a la propiedad y portación de arma prohibida, respectivamente, y posteriormente fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.

