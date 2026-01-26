Pareja en motocicleta resulta herida en accidente

Una pareja que viajaba en motocicleta resultó lesionada luego de chocar contra un carro que se les atravesó en la avenida Himno Nacional en donde el conductor pretendía dar vuelta en "U" sin cederles el paso.

El percance se suscitó cerca de las nueve de la noche del sábado, inicialmente un automóvil Nissan Sentra de color gris se desplazaba por la citada avenida en dirección a Morales.

Fue en un retorno ubicado a la altura de la calle Antonio Villaseñor, en donde el conductor pretendió dar vuelta pero no tomó las debidas precauciones y así ocasionó que lo chocara una motocicleta Suzuki color azul en donde viajaba la pareja.

Por el impacto, los ocupantes cayeron al piso con todo y motocicleta, resultando lesionados y los paramédicos acudieron a atenderlos para ser trasladados a un hospital en donde recibirían atención médica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, elementos de la Policía Vial Municipal tomaron conocimiento del accidente y tanto el carro como la motocicleta fueron enviados a una pensión en tanto el conductor responsable se hace cargo de la reparación del daño.