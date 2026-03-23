Párroco tendría responsabilidad por explosión en templo: Benavente

"El párroco del evento tiene que tener una responsabilidad", advirtió el comandante del Cuerpo de Bomberos Adolfo Benavente Duque, luego del accidente que ya ha ocasionado dos muertos en Mexquitic de Carmona.

Preciso que el sacerdote tiene que vigilar que los responsables de ese evento cumplan con las disposiciones que las autoridades les están dando, porque además de la responsabilidad del sacerdote ellos vienen siendo corresponsables.

"Lamentablemente la pólvora tiene que estar dentro del templo... Ahí hay una responsabilidad... ¿Por qué la metiste dentro de la iglesia?".

Dijo que son condiciones en las que no directamente el párroco, pero si de una manera tercera debe responsabilizarse, para que se cumplan las disposiciones que debe estar atendiendo la gente que está utilizando la pólvora.

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Hay procedimientos específicos para el manejo de castillos o una presentación de pirotecnia, entre los que incluye acudir al municipio a solicitar un permiso, de manera que este sea revisado por la autoridad municipal y que ésta, a su vez, revise las condiciones y la cantidad de pólvora que será utilizada.

"Esto no nada más es de las iglesias... Hay muchos eventos y bailes y fiestas diversas particulares que lo hacen Y entonces ellos también deben cumplir con esas disposiciones y cumplir realmente las indicaciones que las autoridades les están dando".

Dos personas más se mantienen hospitalizadas

Rubén Pacheco/Pulso.- Además de informar que se mantiene el reporte de dos fallecimientos por una explosión de pirotecnia en el municipio de Mexquitic de Carmona, María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), notificó que dos personas más se mantienen hospitalizadas en estado delicado.

Precisó que, con apoyo de los dictámenes de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y del Cuerpo de Bomberos Metropolitanos de San Luis Potosí, podrá determinarse la causa de la explosión.

Matizó que el Ministerio Público responsable de la indagatoria, se encuentra en proceso de integrar la carpeta de investigación e integrar todos los indicios y testimoniales.

Refirió que la averiguación indaga el delito de homicidio, sin embargo, todavía falta definir si se trató de una cuestión dolosa o culposa.

"Estamos haciendo la investigación. Se está pidiendo el apoyo a diversas autoridades (...) estamos estableciendo la investigación", declaró.

Aparte, Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), complementó que seis personas resultaron lesionadas, pero dos están ingresadas en un centro hospitalario con reporte de estado de salud grave.

Subrayó que los responsables de los fuegos pirotécnicos tenían un permiso de Zacatecas, cuyo aval no comunicaron al Ejército Mexicano, ni al gobierno estatal.