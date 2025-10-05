Patrulla choca contra muro y auto en el Circuito Potosí

Solo con golpes leves resultó el conductor de una patrulla tras chocar contra el muro de contención y un vehículo particular en el Circuito Potosí, a la altura de la colonia Bellas Lomas, en San Juan de Guadalupe.

El percance se registró alrededor de las 14:30 horas, cuando la patrulla circulaba con dirección a la avenida Juárez. Al llegar al tramo comprendido entre las calles La Pedrera y Monte Casino, la unidad pasó sobre arena acumulada en el carril derecho, lo que provocó que el conductor perdiera el control hacia la izquierda e impactara contra el muro de contención y un automóvil Neón color rojo que transitaba en la misma dirección.

El conductor de la patrulla fue valorado y se confirmó que solo presentó golpes leves. Oficiales de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar y tomaron conocimiento del accidente.