¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Seguridad

Patrulla choca contra muro y auto en el Circuito Potosí

El conductor sufrió solo lesiones menores.

Por Redacción

Octubre 05, 2025 03:28 p.m.
A
Solo con golpes leves resultó el conductor de una patrulla tras chocar contra el muro de contención y un vehículo particular en el Circuito Potosí, a la altura de la colonia Bellas Lomas, en San Juan de Guadalupe.

El percance se registró alrededor de las 14:30 horas, cuando la patrulla circulaba con dirección a la avenida Juárez. Al llegar al tramo comprendido entre las calles La Pedrera y Monte Casino, la unidad pasó sobre arena acumulada en el carril derecho, lo que provocó que el conductor perdiera el control hacia la izquierda e impactara contra el muro de contención y un automóvil Neón color rojo que transitaba en la misma dirección.

El conductor de la patrulla fue valorado y se confirmó que solo presentó golpes leves. Oficiales de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar y tomaron conocimiento del accidente.

