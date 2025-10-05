Vehículo Chevrolet Aveo cae a arroyo en Chimalhuacán

Un vehículo Chevrolet Aveo color arena cayó este domingo a un arroyo de aguas pluviales en la colonia Héroes Antorchistas, en el municipio de Chimalhuacán.

El incidente fue reportado alrededor de las 12:30 del mediodía. De acuerdo con la información disponible, no hubo personas lesionadas y solo se registraron daños mínimos en la unidad.

En el lugar no se presentaron autoridades, y el vehículo fue retirado del sitio con apoyo de una grúa particular.