Vehículo Chevrolet Aveo cae a arroyo en Chimalhuacán
El accidente ocurrió en la colonia Héroes Antorchistas; el auto fue retirado con una grúa particular.
Un vehículo Chevrolet Aveo color arena cayó este domingo a un arroyo de aguas pluviales en la colonia Héroes Antorchistas, en el municipio de Chimalhuacán.
El incidente fue reportado alrededor de las 12:30 del mediodía. De acuerdo con la información disponible, no hubo personas lesionadas y solo se registraron daños mínimos en la unidad.
En el lugar no se presentaron autoridades, y el vehículo fue retirado del sitio con apoyo de una grúa particular.
no te pierdas estas noticias
Vehículo Chevrolet Aveo cae a arroyo en Chimalhuacán
Redacción
El accidente ocurrió en la colonia Héroes Antorchistas; el auto fue retirado con una grúa particular.
Motociclista sufre graves lesiones en la Valles–Tamazunchale
Huasteca Hoy
Accidente en Ciudad Valles deja a motociclista inconsciente con lesiones internas y herida en el pecho
Accidente en Av Universidad deja un herido en Ciudad Valles
Huasteca Hoy
Un joven resulta lesionado en un accidente vehicular entre un vehículo y una camioneta.