PDI captura a hombre acusado de ataque peligroso y amenazas

CIUDAD VALLES.- Policías investigadores detuvieron a un hombre que fue acusado de atacar con un machete a una vecina de la colonia La Pimienta. Se trata de Gabriel "N", quien fue detenido en cumplimiento a una orden de aprehensión, por su probable participación en el delito que la ley señala como ataque peligroso y amenazas.

De acuerdo con la información que se encuentra en la carpeta de investigación, Gabriel habría utilizado un machete para agredir a la víctima, además de amenazarla en la colonia La Pimienta, en el mes de noviembre de 2025.

El Agente del Ministerio Público que integró la carpeta la presentó ante un Juez de control, quien otorgó la orden de aprehensión. Con este mandato judicial, agentes de la PDI lograron ubicarlo y, mediante un operativo de vigilancia, detuvieron al imputado en el predio Las Delicias, en la misma demarcación municipal.

El ahora detenido fue trasladado al Centro Estatal de Reinserción Social de la región, donde quedó recluido a la espera de ser presentado ante la autoridad judicial, para que se defina su situación jurídica.

