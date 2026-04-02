Peatón ocasiona aparatoso accidente al atravesarse
Al atravesar sin precaución la carretera a Rioverde, un peatón provocó un fuerte accidente vial ya que un vehículo lo atropelló y luego éste se fue contra varios más dejando una estela de fuertes daños materiales, esto a la altura de la colonia 21 de Marzo.
El hecho tuvo lugar cerca de las once de la mañana de este miércoles, incialmente un peatón cruzó la carretera a Rioverde cerca de la calle Gómez Palacio, en la colonia referida, en los carriles de poniente a oriente.
Sin embargo, el peatón se le atravesó al paso a un automóvil Jetta color azul, cuyo conductor se vio obligado a volantear en un intento por evitar atropellarlo, aunque sí alcanzó a pegarle en forma leve.
Debido a esto el carro se fue contra el muro de contención y ya fuera de control se fue hacia la derecha, chocando contra un Nissan March y luego les pegó a cuatro autos más, un Dodge color gris, otro Dodge blanco, un Datsun y un Ford Contour blanco.
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Éstos autos se encontraban estacionados frente a un taller mecánico que ahí se ubica y, a excepción del Nissan March, los demás autos quedaron con fuertes daños materiales, prácticamente en pérdida total.
Elementos de la Policía Vial de Soledad acudieron a tomar conocimiento del accidente, los vehículos afectados fueron enviados a una pensión en tanto se realizan las diligencias necesarias para que los propietarios puedan llegar a un acuerdo.
El peatón que originalmente provocó el accidente fue auxiliado por socorristas, aunque no se informó si ameritó traslado al hospital por el atropellamiento pero aparentemente no tenía lesiones graves.
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