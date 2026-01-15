Perrito muerto, causa de carambola en la carretera ´57

Por evitar pasar encima de un perrito muerto por atropellamiento en la carretera a México, el conductor de un automóvil frenó de forma intempestiva y provocó una carambola con la participación de cuatro vehículos más, con saldo de fuertes daños materiales, aunque por suerte no se registraron personas lesionadas.

El hecho tuvo lugar cerca de las 3:30 de la tarde de este miércoles en que, inicialmente, un automóvil Jetta color negro se desplazaba sobre el carril izquierdo de los carriles centrales de la carretera mencionada, en dirección al distribuidor Juárez.

Poco antes de llegar al puente de Villa de Pozos se encontraba tirado el cuerpo de un perrito sin vida que previamente había sido atropellado, por lo que al darse cuenta el conductor frenó de manera inmediata para evitar pasarle encima.

Ante esta acción otros cuatro vehículos que circulaban atrás, dos sedán y dos camionetas, impactaron por alcance entre sí quedando todos con fuertes daños materiales, prácticamente en pérdida total, y más tarde acudieron los paramédicos de Villa de Pozos a prestar auxilio a los ocupantes pero por suerte no presentaban lesiones que ameritaran hospitalización.

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente pero se esperaba que los conductores participantes pudieran llegar a un acuerdo en lo particular para que el caso no pasara a mayores, esto a través de sus compañías aseguradoras.

Como era de esperarse, el tráfico en los carriles centrales se vio parcialmente interrumpido y hubo cientos de vehículos varados hasta que las unidades fueron retiradas por grúas particulares hacia la lateral, en tanto que los conductores pudieran llegar a un acuerdo respecto a los daños materiales.