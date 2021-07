Piden apoyo para localizar a una joven de Soledad

Tras ocho días de la desaparición de la menor de 17 años Cristian Nathaly Simón Calzada, sus padres en conferencia de prensa solicitaron a las y los potosinos que difundan su ficha de desaparición para dar con su paradero.

Cristian Nathaly, salió de su casa ubicada en Soledad de Graciano Sánchez, el pasado 12 de julio, luego de que sus padres salieran de su domicilio rumbo a su trabajo, ese día fue la última vez que la vieron.

Según lo que sus padres refirieron en conferencia de prensa la menor de 17 años se llevó sus cosas personales y a su gato, pese a que ella, según destacaron, no tiene familia ni amigos en el municipio de Soledad, por lo que consideran fue víctima de trata de personas y fue engañada a través de redes sociales.

"No tenía amigo acá, no salía de la casa, no tenía con quien estar, no tenemos familiares cercanos acá (por ser originarios de Oaxaca). La relación es buena con ella, hace días se levantó normal, se arregló un poco más porque iba a recoger una sudadera, no sospechábamos si se iba a ir, no nos dijo nada", dijo la madre de Christian Nathaly.

Elvis Simón Jiménez, padre de la menor desaparecida, dijo que pese al sigilo de las autoridades que llevan el caso, una de las líneas de la Fiscalía General del Estado es que la menor pudo haber sido engañada a través de redes sociales y víctima de trata de personas, así como que su teléfono y redes sociales se encuentran inactivas desde el pasado 12 de julio, día de su desaparición.