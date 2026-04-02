Policía estatal culmina carrera y deja huella
Por más de 30 años estuvo al servicio de los potosinos dentro de la GCE
Tras más de tres décadas de servicio, el agente Alberto López Alfaro concluye su carrera al jubilarse en la Guardia Civil Estatal, donde recorrió caminos, enfrentó desafíos y dejó huella en las diferentes áreas en las que se desempeñó en distintos puntos del estado, demostrando su vocación de proteger a las y los potosinos.
Durante su trayectoria, López Alfaro marcó una diferencia dentro de la corporación y fue inspiración en su propio hogar, ya que su dedicación y principios como agente se reflejaron en su vida familiar, donde sus hijos y seres queridos aprendieron de su honestidad, disciplina y profunda pasión por servir.
El orgullo de portar el uniforme se extendió más allá y fue convirtiéndose en un legado de valores para quienes lo rodean; su paso por el grupo Alfa 1 y la Ayudantía demostraron su capacidad, además del respeto y la confianza que se ganó entre sus compañeros y compañeras, siendo ejemplo, guía y amigo.
Hoy concluye su carrera en la Guardia Civil Estatal, pero su legado se mantiene; permanece en la institución, en cada enseñanza y en cada recuerdo compartido, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le agradece tantos años de servicio, su lealtad y por portar con orgullo el uniforme.
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