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Seguridad

Policía estatal culmina carrera y deja huella

Por más de 30 años estuvo al servicio de los potosinos dentro de la GCE

Por Redacción

Abril 02, 2026 03:00 a.m.
A
Policía estatal culmina carrera y deja huella

Tras más de tres décadas de servicio, el agente Alberto López Alfaro concluye su carrera al jubilarse en la Guardia Civil Estatal, donde recorrió caminos, enfrentó desafíos y dejó huella en las diferentes áreas en las que se desempeñó en distintos puntos del estado, demostrando su vocación de proteger a las y los potosinos.

Durante su trayectoria, López Alfaro marcó una diferencia dentro de la corporación y fue inspiración en su propio hogar, ya que su dedicación y principios como agente se reflejaron en su vida familiar, donde sus hijos y seres queridos aprendieron de su honestidad, disciplina y profunda pasión por servir.

El orgullo de portar el uniforme se extendió más allá y fue convirtiéndose en un legado de valores para quienes lo rodean; su paso por el grupo Alfa 1 y la Ayudantía demostraron su capacidad, además del respeto y la confianza que se ganó entre sus compañeros y compañeras, siendo ejemplo, guía y amigo.

 Hoy concluye su carrera en la Guardia Civil Estatal, pero su legado se mantiene; permanece en la institución, en cada enseñanza y en cada recuerdo compartido, por lo que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana le agradece tantos años de servicio, su lealtad y por portar con orgullo el uniforme.

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