Policías de Soledad atrapan a ladrones en distintos casos

Oficiales de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a dos hombres por presunto robo, uno fue sorprendido en una tienda Aurrerá y el otro asaltó a una persona en la colonia Valle de la Palma.

En un caso, los agentes se presentaron en una bodega Aurrerá de la carretera a Rioverde, a la altura de la colonia Jardines del Valle, donde el personal indicó que un individuo intentó sustraer productos sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Fue así que se logró la detención de Sergio "N" de 38 años de edad, a quien le encontraron un peluche, chocolates y vino, los cuales aseguró no poder pagar.

Por otro lado, sobre la avenida Reforma Agraria, en la colonia Valle de la Palma, los policías notaron que una persona les hacía señas con las manos pidiendo apoyo, por lo que se acercaron y les indicó que un individuo la amenazó y le quitó sus pertenencias.

Sobre la misma vialidad, oficiales municipales observaron a un sujeto que cumplía con las características de la denuncia, por lo que le dieron alcance y luego de dialogar con él dijo llamarse Juan "N" de 49 años, a quien le encontraron un monedero con 220 pesos en efectivo, al mismo tiempo se presentó la parte afectada pidiendo proceder legalmente en su contra.

A los sujetos se les informó que serían detenidos por presunto robo, y posteriormente se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado para seguir con el proceso respectivo.