Por circular a exceso de velocidad en moto encarcelado

Por Redacción

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Por circular a exceso de velocidad en moto encarcelado

En acciones de seguridad imple Derivado de la presencia desplegada en la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, esto en Cabecera Municipal.

Durante un recorrido de prevención que oficiales municipales realizaban en la calle Corregidora, en Cabecera Municipal, observaron a un individuo que circulaba a exceso de velocidad a bordo de una motocicleta.

De inmediato se le dio alcance, y después de varios minutos de diálogo el conductor se identificó como Francisco „N" de 24 años, a quien se le aseguró la moto marca Jero 125 de color rojo, trasladándola a un corralón.

Al sujeto se le dio a conocer que sería detenido por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, y después se presentó ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para determinar su situación legal.

