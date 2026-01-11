Por circular a exceso de velocidad en moto encarcelado
En acciones de seguridad imple Derivado de la presencia desplegada en la demarcación, agentes de la Guardia Civil de Soledad de Graciano Sánchez detuvieron a un hombre por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, esto en Cabecera Municipal.
Durante un recorrido de prevención que oficiales municipales realizaban en la calle Corregidora, en Cabecera Municipal, observaron a un individuo que circulaba a exceso de velocidad a bordo de una motocicleta.
De inmediato se le dio alcance, y después de varios minutos de diálogo el conductor se identificó como Francisco „N" de 24 años, a quien se le aseguró la moto marca Jero 125 de color rojo, trasladándola a un corralón.
Al sujeto se le dio a conocer que sería detenido por presuntos delitos contra la seguridad de tránsito, y después se presentó ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) para determinar su situación legal.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Cae presunto robatarjetas en cajeros de la 57
Redacción
Fue asegurado con nueve tarjetas en Plaza Sendero.
Caen tres presuntos integrantes de grupo criminal en Valles
Redacción
Se les aseguraron 286 dosis de diversas drogas, 53 pipas de cristal y 23 "ponchallantas"
Detienen a Omar "N" por robos en Soledad
Redacción
Fue asegurado por la PDI mediante orden judicial.