Por allanamiento y lesiones, individuos acaban encerrados

En atención a auxilios ciudadanos, agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a una mujer y a un hombre por lesiones y allanamiento, esto en las colonias Rinconada de Chapultepec y Santo Tomás.

Oficiales femeninas se presentaron en la Privada de Canadá, en la colonia Rinconada de Chapultepec, donde el dueño de una casa indicó que una mujer a la que no conocía estaba adentro del inmueble, la cual -refirió- le causó presuntas lesiones y además de amenazarlo, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Las policías soledenses entraron al inmueble, donde ubicaron a la señalada, y luego de entrevistarla se identificó como Georgina "N" de 30 años. Por otro lado, en la avenida San José del Barro, a la altura de la colonia Santo Tomás, agentes municipales fueron informados por el dueño de una casa que se metió por la fuerza un sujeto al que no conoce, pidiendo proceder legalmente en contra de quien dijo llamarse José "N" de 28 años.

A ambos les dieron a conocer que serían detenidos por presunto allanamiento y después fueron presentados ante la Fiscalía General del Estado, donde se determinará su situación legal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí