Por doble homicidio, detiene PDI a sujeto

Por un doble homicidio e intento de asesinato contra otra persona, en el municipio de Villa de Reyes, un sujeto fue aprehendido por elementos de la Policía de Investigación quienes lo remitieron ante el juez que lo requería para que le fuera defina su situación legal.

Se trata de José Brayan "N", quien ahora enfrenta los delitos de homicidio calificado en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa.

Las investigaciones establecen que los hechos ocurrieron en el municipio de Villa de Reyes, en el mes de noviembre de 2025, cuando el señalado presuntamente habría ocasionado la muerte de una persona adulta y un menor de edad, además de intentar privar de la vida a otra persona.

Derivado de las indagatorias, agentes del Ministerio Público integraron la carpeta de investigación correspondiente y obtuvieron de un Juez de control el mandamiento judicial para la detención del probable responsable.

Posteriormente, elementos de la PDI realizaron labores de búsqueda que permitieron ubicar al imputado en un domicilio de la colonia General I. Martínez, en la capital potosina, donde se llevó a cabo su detención.

Al momento de su captura, se le notificó del mandamiento judicial existente en su contra y se le hicieron saber los derechos que le asisten como persona detenida. Posteriormente fue trasladado para su certificación médica e inscrito en el Registro Nacional de Detenciones, conforme a los protocolos establecidos.

José Brayan "N" fue ingresado al Centro Estatal de Reinserción Social de La Pila, donde quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.