Por el viento, árbol cae y aplasta un carro

Ante los fuertes vientos registrados, un enorme árbol ubicado dentro del Centro Escolar Morelos en la calle Uresti de la zona centro, cedió y aplastó a un automóvil que se encontraba estacionado junto a la banqueta al cual dejó totalmente destrozado.

El hecho ocurrió la mañana de este domingo cuando el árbol cedió desde la raíz y enseguida cayó sobre un automóvil Mitsubishi color azul que ahí se encontraba estacionado, también derribó una parte del barandal de la escuela ubicada en la mencionada calle, entre Cuauthémoc y Ocampo.

Luego del hecho, personal de Protección Civil Municipal acudieron al sitio para trozar el árbol y retirarlo para así liberar el carro, que prácticamente quedó en pérdida total.

Afortunadamente no había nadie dentro del auto al momento de ser aplastado, por lo que no hubo tragedias humanas.

Luego de ser seccionado desde las ramas hasta el tronco, el árbol fue retirado por Protección Civil Municipal para que no obstruyera la zona de rodamiento.

Por ahora Protección Civil Municipal se encuentra atendiendo los reportes relacionados con daños por las rachas de fuertes vientos, por lo que como medida de prevención recomienda a la ciudadanía mantenerse alejado de árboles, postes o bardas en riesgo de caer,cerrar puertas y ventanas que puedan azotarse y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.