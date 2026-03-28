Por falla mecánica una camioneta causa percance
CIUDAD VALLES.- Debido a una supuesta falla mecánica, el conductor de una camioneta perdió el control del volante, chocó contra un camión cañero y posteriormente su unidad volcó.
El percance sucedió este viernes antes del mediodía, en el kilómetro 257 de la carretera federal número 85, entre el ejido Santiaguillo y el crucero de Tantoval.
Un hombre de aproximadamente 50 años de edad circulaba en una camioneta Nissan roja, de caja cerrada, con dirección de Valles a Tamazunchale.
Pero, presuntamente, un neumático trasero se le reventó, por lo que perdió el control del volante e invadió el carril, chocando de manera lateral contra un camión cañero que iba vacío; posteriormente, la Nissan volcó sobre uno de sus costados.
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El conductor del camión también perdió el control de la unidad y terminó saliendo de la cinta asfáltica, aunque su vehículo se detuvo entre la maleza.
A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor de la unidad volcada solo sufrió raspones y no requirió atención por parte de paramédicos.
Del accidente tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional, quienes solicitaron el apoyo de una grúa para retirar las unidades involucradas.
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