Por fraude, aprehenden a vendedora de terrenos

La Fiscalía General del Estado detuvo, mediante una orden de aprehensión, a una mujer por el delito contra la identidad de las personas, en concurso real de fraude específico y uso de documento falso.

La señalada presuntamente comercializaba lotes de terreno con un documento que la acreditaba como apoderada legal; sin embargo, dicho expediente resultó ser falso y con ello engañó a muchos compradores.

Agentes del Ministerio Público realizaron las labores legales correspondientes y obtuvieron el mandato judicial, mismo que fue entregado a la Policía de Investigación para su cumplimentación.

Tras diversas acciones, la Policía de Investigación localizó a Aurea “N” cerca del Anillo Periférico Oriente, donde fue detenida y se le hizo la lectura de los derechos que le corresponden en esta etapa. Posteriormente, será presentada ante un Juez para que enfrente su proceso penal.

