Vinculado a proceso por violación agravada

Derivado de su probable intervención en el delito de violación agravada en concurso real con el delito de abuso sexual calificado, Arturo “N” fue vinculado a proceso y permanecerá en prisión preventiva, informó la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).

Litigadores de la Delegación Segunda del ente procurador de justicia aperturaron una carpeta de investigación por hechos acontecidos en la localidad El Realejo, en Guadalcázar, donde el imputado presumiblemente habría cometido los delitos referidos en agravio de una infanta de identidad reservada.

Una vez judicializada la carpeta, la FGESLP obtuvo de un Juez de control la orden de aprehensión en contra de Arturo “N”, misma que fue cumplimentada por la Policía de Investigación (PDI) en el municipio antes mencionado.

Posteriormente, durante la audiencia inicial, agentes Fiscales presentaron argumentos suficientes en contra del imputado, por lo que la autoridad judicial emitió la vinculación a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Además, se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria, lapso durante el cual el ente de procuración de justicia continuará con las investigaciones y aportará más datos de prueba.