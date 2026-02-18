Por millonario atraco, aprehenden a individuo

La Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de José Miguel "N", por su probable responsabilidad en el hecho que la ley señala como delito de robo calificado agravado, ocurrido en la capital potosina.

La detención se llevó a cabo en la Zona Universitaria, donde el imputado fue notificado del mandamiento judicial en su contra y de los derechos que le asisten. Posteriormente, fue puesto bajo custodia de la PDI para ser presentado ante el Juez de control que lo requiere.

El mandato judicial deriva de las diligencias realizadas dentro de la carpeta de investigación, relacionadas con hechos ocurridos en enero de 2026, cuando presuntamente el detenido, en compañía de otros sujetos, ingresó a un domicilio ubicado en la colonia Universitaria, donde habría amagado a la víctima con armas de fuego, sustrayendo dispositivos electrónicos, joyería diversa y dinero en efectivo, por un monto aproximado de un millón, quinientos mil pesos.

La notificación fue debidamente registrada en la Plataforma Nacional, y la Fiscalía Potosina continúa con los actos de investigación correspondientes para la identificación y localización de los demás probables partícipes en los hechos.

