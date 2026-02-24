Por robo de refrescos, aprehenden a ladrones

Cuatro sujetos que presuntamente robaron refrescos de un camión, fueron detenidos por la Policía de Investigación por el delito de robo calificado y ya están ante el juez que los requería.

De acuerdo con las indagatorias, los ahora imputados presuntamente se apoderaron de diversa mercancía perteneciente a una empresa refresquera, la cual era transportada en un camión por repartidores que se encontraban afuera de un gimnasio ubicado en la Plaza Roma, en la colonia Providencia de la Capital potosina, esto el pasado 16 de febrero de 2026.

Posteriormente, los objetos sustraídos habrían sido trasladados en una camioneta Honda Odyssey, la cual fue detectada por las autoridades poco tiempo después de ocurrido el suceso.

La PDI dio seguimiento al caso, logrando establecer la identidad y el paradero de los señalados, quienes ya se encontraban detenidos por otros hechos delictivos.

Tras obtener el mandato judicial correspondiente, los agentes investigadores cumplimentaron la orden de aprehensión en reclusión, al interior del Centro Penitenciario de La Pila.

De este modo, Alexis "N", Brayan "N", José "N" y Héctor "N" serán conducidos ante la autoridad judicial en las próximas horas, donde la FGE buscará la debida imputación por el delito de robo calificado.