logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Fotogalería

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Por robo de refrescos, aprehenden a ladrones

Por Redacción

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Por robo de refrescos, aprehenden a ladrones

Cuatro sujetos que presuntamente robaron refrescos de un camión, fueron detenidos por la Policía de Investigación por el delito de robo calificado y ya están ante el juez que los requería.

De acuerdo con las indagatorias, los ahora imputados presuntamente se apoderaron de diversa mercancía perteneciente a una empresa refresquera, la cual era transportada en un camión por repartidores que se encontraban afuera de un gimnasio ubicado en la Plaza Roma, en la colonia Providencia de la Capital potosina, esto el pasado 16 de febrero de 2026.

Posteriormente, los objetos sustraídos habrían sido trasladados en una camioneta Honda Odyssey, la cual fue detectada por las autoridades poco tiempo después de ocurrido el suceso.

La PDI dio seguimiento al caso, logrando establecer la identidad y el paradero de los señalados, quienes ya se encontraban detenidos por otros hechos delictivos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Tras obtener el mandato judicial correspondiente, los agentes investigadores cumplimentaron la orden de aprehensión en reclusión, al interior del Centro Penitenciario de La Pila.

De este modo, Alexis "N", Brayan "N", José "N" y Héctor "N" serán conducidos ante la autoridad judicial en las próximas horas, donde la FGE buscará la debida imputación por el delito de robo calificado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cae sujeto tras cristalazo en el Centro Histórico
Cae sujeto tras cristalazo en el Centro Histórico

Cae sujeto tras "cristalazo" en el Centro Histórico

SLP

Redacción

El detenido, con antecedentes, fue presentado ante la Fiscalía para determinar su situación legal

Chofer de camión se lleva poste de CFE en la Valles-Tamazunchale
Chofer de camión se lleva poste de CFE en la Valles-Tamazunchale

Chofer de camión se lleva poste de CFE en la Valles-Tamazunchale

SLP

Huasteca Hoy

Perdió el control de su unidad en las inmediaciones de la localidad El Mango

Aclara Gallardo detención de expolicías en Tanquián
Aclara Gallardo detención de expolicías en Tanquián

Aclara Gallardo detención de expolicías en Tanquián

SLP

Rubén Pacheco

El mandatario estatal refirió que GCE "barrerá" parejo con todos los delincuentes

Cae tercer presunto implicado en homicidio en Villa de Pozos
Cae tercer presunto implicado en homicidio en Villa de Pozos

Cae tercer presunto implicado en homicidio en Villa de Pozos

SLP

Redacción

La Policía de Investigación cumplimentó la orden judicial para detener a Isaac "N"