Por robo y portación de arma, apresan a sujetos

Agentes de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre que "echaba bala" y a otro por presunto robo a comercio, esto en recorridos de vigilancia en las las colonias Genaro Vázquez y El Lavadero.

En la calle Libertad, en la colonia Genaro Vázquez, los policías soledenses ubicaron a un individuo que realizó detonaciones, mismo al que se acercaron y se identificó como Julio "N" de 33 años, a quien le encontraron una pistola tipo revólver, así como un cartucho percutido calibre .38.

Por otro lado, en un OXXO del Anillo Periférico y la avenida Ponciano Arriaga, en la colonia El Lavadero, el personal indicó a los agentes que un sujeto intentó llevarse mercancía, amenazándolos con lo que parecía un arma.

Los policías se acercaron con el reportado, y luego de entrevistarlo dijo llamarse Marco "N" de 36 años, a quien le localizaron productos comestibles, bebidas alcohólicas, 250 pesos en efectivo y una réplica de arma de fuego abastecida con 4 balines de plástico.

A ambos les dieron a conocer que serían detenidos por los presuntos delitos de ataque peligroso, portación de arma de fuego, portación de réplica de arma de fuego y robo a comercio, para después ser presentados ante la Fiscalía General del Estado para determinar su situación legal.