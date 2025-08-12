Por violación a niña, lo dejan en la cárcel

San Luis Potosí.– La Fiscalía General del Estado (FGE) obtuvo la vinculación a proceso con prisión preventiva oficiosa en contra de Víctor "N", acusado del delito de violación específica agravada en perjuicio de una niña de cuatro años de edad.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada en la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, el imputado habría aprovechado un momento a solas con la menor para agredirla sexualmente en un domicilio de la colonia Terremoto, en la capital potosina.

Tras la denuncia, una agente del Ministerio Público judicializó el caso y obtuvo una orden de aprehensión, ejecutada por elementos de la Policía de Investigación.

En la audiencia, personal de la Fiscalía de la Mujer solicitó la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, peticiones que fueron concedidas por el Juez de Control, quien además fijó un plazo de tres mesespara la investigación complementaria.

