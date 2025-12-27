logo pulso
Por violencia familiar, acaban encerrados

Diciembre 27, 2025 03:00 a.m.
Por violencia familiar, acaban encerrados

Dos hombres y una mujer fueron detenidos por policías de la Guardia Civil de Soledad por presunta violencia familiar, dichas acciones se llevaron a cabo como resultado de la atención inmediata a reportes ciudadanos.

Los agentes se presentaron en la calle Privada La Avena, en la colonia Hacienda Los Morales, donde un hombre indicó que su hijo lo golpeó y amenazó, pidiendo proceder legalmente en su contra, ubicando al reportado quien se identificó como Juan "N" de 24 años.

Jovita "N" de 30 años, fue arrestada por oficiales femeninas en la calle Circuito Palma de Guadalupe, en la colonia Valle de la Palma, luego de que fuera denunciada por su pareja, quien la acusó de violentarlo de forma física y verbal, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Por último, en el Andador Desierto de Sarabia, en la colonia Cactus, policías soledenses tuvieron contacto con una mujer, quien indicó que su pareja la violentó de forma física y psicológica, detectando al señalado quien se identificó como Iván "N" de 34 años.

A todos se les hizo saber que serían detenidos por presunta violencia familiar, para después seguir con el trámite respectivo en la Fiscalía General del Estado donde quedaron a disposición. 

