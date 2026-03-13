Presunto feminicida se escondía en EU

Un sujeto señalado de balear a dos mujeres, una de las cuales perdió la vida, fue capturado cuando ya se encontraba escondido en los Estados Unidos y se le trasladó a esta ciudad en donde fue puesto a disposición de la autoridad que lo requería por el delito de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa.

La Fiscalía General del Estado informó que los hechos ocurrieron el 16 de junio del año 2024, donde en un inmueble de la calle Margaritas, en la colonia Las Flores, dos mujeres fueron lesionadas con disparos de arma de fuego; una de las víctimas fue trasladada a un hospital y la otra perdió la vida en el lugar.

Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Feminicidios avanzaron en el caso e identificaron a un probable responsable de nombre Santiago "N", a quien le tramitaron la respectiva orden de aprehensión. Durante las indagatorias, la Fiscalía localizó al señalado en una ciudad del estado de Texas, en Estados Unidos, por lo que solicitaron el apoyo a las autoridades del país mencionado, quienes realizaron el proceso de deportación y, en ese lapso, la PDI efectuó el aseguramiento respectivo.

Dicho sujeto fue trasladado a la capital potosina, donde será conducido ante un Juez de control, en donde Agentes Fiscales realizarán la imputación del delito de feminicidio en concurso real con feminicidio en grado de tentativa y buscarán la respectiva vinculación a proceso.

