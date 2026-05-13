Presunto homicida es capturado por PDI
Señalado por el probable delito de homicidio simple intencional fue detenido por la Fiscalía General del Estado, a través de la Policía de Investigación; se trata de Sebastián "N", acusado de hechos ocurridos en la zona metropolitana. El imputado presuntamente privó de la vida a la víctima cuando se encontraban sobre la calle 16 de Septiembre de la colonia 21 de Marzo, el pasado 4 de mayo de 2026, de acuerdo con las investigaciones.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el señalado habría utilizado un objeto punzopenetrante para cometer la agresión.
Agentes de la fiscalía desarrollaron actos de investigación con los que fue posible establecer la identidad del probable responsable mediante diversos testimoniales integrados a la indagatoria.
Una vez obtenido el mandamiento judicial correspondiente, elementos de la PDI implementaron labores operativas con las que lograron la captura de Sebastián "N", quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial que definirá su situación jurídica.
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