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Presunto "narco" es vinculado a proceso

Por Redacción

Abril 25, 2026 03:00 a.m.
A
Presunto "narco" es vinculado a proceso

Un presunto narcotraficante detenido hace días por la Guardia Civil Estatal, fue vinculado a proceso por los delitos de portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delito contra la salud, luego de que la Fiscalía General de la República presentara evidencias en su contra.

Al realizar recorridos de seguridad y vigilancia en el kilómetro 29+000 de la autopista San Luis–Villa de Arriaga, a unos 100 metros antes de la caseta de cobro Calderón, elementos estatales detuvieron a Cristian "N", que fue detectado desplazándose a bordo de un vehículo.

Al individuo le aseguraron una pistola abastecida con 13 cartuchos útiles, un cargador, abastecido con once cartuchos útiles, 14 cartuchos útiles de diversos calibres, 15 mil 240 pesos en efectivo, 46 dosis de cristal y dos de cocaína.

Después de diversas diligencias presentadas por el fiscal federal, un juez de control calificó de legal la detención, vinculó a proceso a Cristian "N", impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó dos meses para el cierre de la investigación complementaria. También se le investiga si pertenece a algún grupo delictivo. 

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