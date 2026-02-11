Procesan a sujeto por trata de personas

La Fiscalía General del Estado informó que José Guadalupe "N", fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas, en su modalidad de retener a una persona con fines de trabajo forzado, así como en competencia auxiliar por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la fuerza armada.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado presuntamente citó a la víctima el 29 de enero de 2026 y la trasladó a un domicilio ubicado en la avenida Hernán Cortés, en la capital potosina, donde la habría obligado a consumir estupefacientes, la agredió físicamente y pretendía forzarla a vender droga en contra de su voluntad.

El afectado logró pedir auxilio, por lo que elementos de la Policía Municipal intervinieron de inmediato, logrando la detención del señalado, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, donde se integró la carpeta de investigación correspondiente.

Tras celebrarse la audiencia de control de la detención, el Juez de control decretó el auto de vinculación a proceso, impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

