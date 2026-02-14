logo pulso
Procesan a sujeto por usar moneda falsa en Real de 14

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Seguridad

Procesan a sujeto por usar moneda falsa en Real de 14

Otros señalados pudieron salir en libertad al no haber pruebas en su contra

Por Redacción

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Procesan a sujeto por usar moneda falsa en Real de 14

Sólo uno de cuatro detenidos por posesión y uso de moneda falsa, fue vinculado a proceso con prisión preventiva, luego de que el Ministerio Público Federal aportara elementos en su contra, en tanto que los demás habrían obtenido su  libertad condicional.

Con base en la imputación formulada por el Ministerio Público de la Federación, se estableció que elementos de la Guardia Civil Estatal detuvieron a Omar "N" tras realizar un recorrido de vigilancia en el mirador a la salida de Real de Catorce, recibieron un reporte ciudadano en el que informaban que una persona había pagado con un billete de 500 pesos falso, en un local de artesanías y huía a bordo de un vehículo con rumbo al Túnel de Ogarrio, municipio de Catorce, San Luis Potosí.

Los oficiales se posicionaron en la salida del Túnel de Ogarrio y al observar el vehículo descrito en el reporte, le marcaron el alto para que el afectado identificara a los ocupantes.

El comerciante persona que había recibido como pago el billete falso señaló que quien había pagado era el copiloto, a quien las autoridades le aseguraron en total 108 billetes de 500 pesos apócrifos, cantidad que asciende a 54 mil pesos en billetes falsificados, por lo que el detenido y los billetes fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal en San Luis Potosí.

Los elementos estatales detuvieron a los cuatro ocupantes del vehículo, Omar "N" de 35 años de edad, Sergio "N", de 40 años, Angélica "N", de 40 años y Karen "N", de 36 años, a los cuales se les identificó como una banda dedicada a la falsificación de billetes originaria, de la Ciudad de México.

Se les aseguraron 107 billetes apócrifos de la denominación de 500 pesos, además de 300 pesos en efectivo, una cartera y el vehículo tipo sedán en el que andaban.

Sin embargo, ya durante las diligencias, solamente se le pudo vincular a proceso a Omar N. y los demás habrían salido en libertad condicional.

A la persona mencionada se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, esto de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales.

