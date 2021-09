Programa "Cuida tu Vida" para evitar percances vehiculares

Con el fin de reducir el índice de percances vehiculares en las principales calles y avenidas la dirección General de Seguridad Pública de Soledad exhorta a los conductores a acatar una serie de recomendaciones que se consideran básicas.

El titular de la Policía Vial de Soledad, Mauricio Ordaz Flores instó a los conductores a respetar los límites de velocidad, no usar el celular para llamadas o mensajes de texto (SMS, WhatsApp), no conducir fatigado o bajo los influjos de las bebidas embriagantes, no rebasar por carril derecho, conservar su distancia, así como evitar las distracciones al volante son reglas que en todo momento evitarán que alguna persona se vea involucrada en un hecho de tránsito.

El funcionario aseguró que al interior de la corporación municipal se sigue trabajando con un plan operativo especial para abatir la incidencia de percances viales y que es justamente mediante el programa "Cuida tu Vida" que independientemente de realizar recorridos de sobre vigilancia y la implementación del operativo "Carrusel", existe una proximidad social con el conductor en el que no se actúa de forma sancionadora si no que se emite recomendaciones y apercibimientos.

De acuerdo a estadísticas, el punto donde mayormente se presentan accidentes es en el Río Santiago en donde tan solo de enero a junio del 2021 se tomó conocimiento de 52 hechos de tránsito terrestre de los cuales 28 fueron colisiones contra objeto fijo, 15 Por choques laterales, nueve cortes de circulación y en donde 12 personas resultaron lesionadas, sin dejar de mencionar las pérdidas millonarias por daños materiales.

Las causas más recurrentes de accidentes en el Río Santiago es la velocidad inmoderada, el uso del teléfono celular sin dispositivo de manos libres y la ingesta de bebidas alcohólicas.

Finalmente, Ordaz Flores reveló que la carretera a Rioverde, Matehuala y Avenida San Pedro son otros de los puntos que registran mayor incidencia de accidentes, en donde en un fin de semana se llegan a tomar conocimiento hasta de 35 hechos de tránsito cuando hay lluvias.