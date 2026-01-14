Protección Civil y bomberos logran contener fuego en planta química de Villa de Pozos
Cuerpos de emergencia controlan incendio en planta de químicos de Villa de Pozos sin heridos reportados
Alrededor de las 17:30 horas, se registró un incendio en una planta de productos químicos ubicada en la zona industrial de Villa de Pozos, lo que provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia para evitar que el fuego se extendiera a otras instalaciones.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente inició tras el derrame de un químico identificado como cetonas de un tambor al interior de la planta Monfel, lo que produjo la ignición del material.
Equipos tácticos y de rescate acudieron de inmediato al lugar, entre ellos paramédicos de la Guardia Civil de Villa de Pozos, unidades del Cuerpo de Bomberos con base en la zona industrial, así como personal de Protección Civil municipal y estatal.
