Rápido rescate de cuatro conductores varados por lluvias
Se atoraron en la inundación del desnivel de la plaza San Luis, ante las fuertes lluvias
Cuatro automovilistas que quedaron varados en el desnivel de la Plaza San Luis a causa de las lluvias, fueron rescatados y auxiliados por personal de Protección Civil tanto Estatal como Municipal, los cuales, incluso, los ayudaron a sacar sus vehículos.
Fue la tarde-noche de este lunes cuando se dejaron sentir las lluvias en distintas zonas de la ciudad y debido a ello las corporaciones de auxilio activaron los respectivos operativos en ayuda de la población afectada.
Mediante un reporte previo, las corporaciones se dirigieron al desnivel de la Plaza San Luis en donde había cuatro vehículos detenidos por la inundación y se requería de ayuda; los integrantes de PCE y PCM, se desplazaron al sitio y en primera instancia se aseguraron que los conductores estuvieran bien físicamente.
Posteriormente procedieron a auxiliarlos para retirar los vehículos, entre éstos dos camionetas tipo pick up, una color blanco y la otra gris, ambas de doble cabina.
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El operativo por parte de PCE estuvo encabezado por el titular Mauricio Ordaz Flores, quien encabezó recorridos junto con células en zonas afectadas por las lluvias en la capital potosina. brindando apoyo a la población y conductores que lo han requerido.
Asimismo, PCM montó operativo en coordinación con elementos de la Policía Municipal y exhortó a la población a atender las indicaciones de las autoridades, conducir con precaución y evitar el tránsito por zonas encharcadas o inundadas, así como respetar los límites de velocidad y los cierres viales.
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